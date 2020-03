Gemeenteraad keurt heraanleg Dumontwijk unaniem goed. CD&Vplus suggereert wel compensatie voor verlies van 200 parkeerplaatsen Gudrun Steen

10 maart 2020

08u12 0 De Panne Het licht staat op groen voor de heraanleg van de Het licht staat op groen voor de heraanleg van de Dumontwijk in het hart van De Panne. De riolen worden de eerstkomende jaren vernieuwd en de woonbuurt krijgt een nieuwe look. Beleving staat voorop. De gemeenteraad keurde het dossier unaniem goed. CD&Vplus maakt zich wel zorgen over het verlies van 200 parkeerplaatsen.

“Ik ben tevreden dat het plan grotendeels behouden is gebleven”, zegt oud-schepen en huidig oppositieraadslid Johan Blieck (CD&Vplus). In de vorige bestuursperiode heeft hij dat dossier vormgegeven maar er werd toen onder meer gestruikeld over het parkeerbeleid in de Dumontwijk. “Het parkeren is nu op maat van de bewoners en daarmee heb ik geen probleem”, vervolgt Blieck. “Door de vernieuwing van de riolen zal het grondwater stijgen waardoor kelders die niet goed gedicht zijn dreigen onder water te lopen. De Dumontwijk blijft een woonerf waar de maximale snelheid 20 kilometer per uur is. Dat zal de gemeente moeten afdwingen want nu rijdt daar bijna niemand zo traag. Ik maak me ook zorgen over het verdwijnen van 200 parkeerplaatsen. Welk alternatief biedt de gemeente? Tot slot hebben enkel bewoners zonder oprit of garage recht op een bewonerskaart in de Dumontwijk. Wat met grote gezinnen die wel een oprit en garage hebben maar die geen ruimte genoeg hebben om hun wagens te stallen op het eigen terrein?”

Plaatselijk verkeer

“Na de infomarkt kwamen een 25-tal opmerkingen maar die brengen het definitieve ontwerp niet in het gedrang”, stelt schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E). “De heraanleg van de Dumontwijk gebeurt gefaseerd, straat per straat. De bewoners en bezoekers zullen dus geleidelijk aan kunnen wennen aan het feit dat de Dumontwijk geen randparking meer is. We zullen na de werken het bord ‘uitzonderlijk plaatselijk verkeer’ plaatsen om het zoekverkeer te ontmoedigen. Enkel bewoners die geen oprit of garage hebben, zullen een bewonerskaart kunnen aanvragen. Voor de bezoekers zal de blauwe zone gelden. Dat past in een ruimer parkeerbeleid dat we volop aan het uitschrijven zijn. De vrees voor kelders die onder water lopen hoeft er nu zeker nog niet te zijn. Ik denk trouwens dat het zo’n vaart niet zal lopen.”

DAS, de partij van ex-burgemeester Ann Vanheste, heeft geen enkele opmerking over het dossier Dumontwijk. CD&Vplus hoopt dat de werken zo rap mogelijk kunnen beginnen. Schepen Janssens durft zich momenteel niet aan een planning te wagen maar onderlijnt dat het project jaren in beslag zal nemen. Elk gemeenteraadslid gaf zijn goedkeuring.