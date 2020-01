Gemeente steunt wielerwedstrijd Driedaagse Brugge-De Panne jaarlijks met 150.000 euro en dat al zeker voor zes jaar GUS

16 januari 2020

11u36 0 De Panne De gemeenteraad van De Panne keurde een contract tussen de vzw Panne Sportief en de gemeente goed waarin staat dat er tot en met 2025 een jaarlijkse, gemeentelijke steun van 150.000 euro gaat naar de organisatie van de Driedaagse.

De 44ste editie van de Driedaagse Brugge-De Panne vindt op 25 en 26 maart plaats. “De zondag ervoor plannen we De Panne Classic”, zegt voorzitter en oppositieraadslid Bruno Dequeecker (CD&Vplus). “Dit keer start die familiefietstocht niet in Plopsaland zoals vorig jaar maar wel op de Markt van De Panne en dat op vraag van het gemeentebestuur. De deelnemers volgen een stuk van het parcours van de Driedaagse. We onderhandelen ook met Flanders Classic en de scholen om een educatieve dag over verkeersveiligheid te koppelen aan ons wielerevent.”

De gemeente legt een aantal voorwaarden op aan de financiële steun die het geeft. Zo moeten de start en aankomst van De Panne Classic in De Panne zijn. De Panne blijft ook de aankomstplaats voor de mannen- en vrouwenwedstrijd. Bovendien wordt de finale rechtstreeks uitgezonden op Sporza, RTBF en Eurosport en wordt De Panne opgenomen in de communicatiecampagne. “We beloven ook meer randanimatie op 25 en 26 maart. Op het Marktplein plannen we een foodtruckfestival en een afterparty met dj Dimaro”, geeft Dequeecker nog mee. Ter vergelijking, Brugge betaalt 100.000 euro aan Panne Sportief om twee keer de startplaats te mogen hebben.

En er is nog meer wielernieuws in De Panne. De gemeente geeft jaarlijks 5000 euro aan Panne Sportief voor het provinciaal kampioenschap nieuwelingen. Dit jaar vindt dat op 10 mei in De Panne plaats. Volgend jaar is het dan in Adinkerke.