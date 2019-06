Gemeente De Panne besteedt kerstmarkt dit jaar uit: “Ons personeel heeft ook recht om Kerst te vieren” GUS

05 juni 2019

13u13 3 De Panne Het is bijna zomer, maar in de gemeenteraad van De Panne keken ze al uit naar de eindejaarsperiode. “We zullen de kerstmarkt uitbesteden om de werkdruk te verminderen bij de medewerkers van de technische en toeristische dienst”, zegt toerismeschepen Cindy Verbrugge (N-VA).

“De externe firma die we zoeken, zou de kerstmarkt met de overdekte ijspiste opbouwen alsook de permanentie waarborgen”, legt Verbrugge uit. “Dat betekent dat we onze eigen medewerkers minder weekendwerk moeten laten doen. Zo kunnen ook zij op hun gemak de kerstdagen vieren met hun familie en vrienden. We hebben een maximum budget van 73.333 euro voor de uitbesteding van onze kerstmarkt. Uiteraard beslissen wij nog over de plaatsing van de chalets en kramen en over de programmatie. Ook de lokale verenigingen mogen net zoals vroeger de chalets uitbaten.” Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) mikt op een besparing van 10.000 tot 15.000 euro. Oppositieraadslid Ann Vanheste (DAS) heeft haar twijfels. “Ik heb moeite met de privatisering die deze bewindsploeg aan het doorvoeren is. De gemeentelijke medewerkers zullen er bijna schrik van krijgen.” Haar partij stemde tegen.