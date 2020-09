Geen straf voor twintiger die masturbeert op Festival Aan Zee Bart Boterman

11 september 2020

11u57 0 De Panne Een 28-jarige man uit Koksijde heeft van de Veurnse rechtbank de opschorting van straf gekregen voor openbare zedenschennis. Op Festival Aan Zee in De Panne vorig jaar stond hij openlijk te masturberen in een kleine feesttent.

Volgens het Openbaar Ministerie deed de man gewoon verder toen hij erop aangesproken werd. De politie kwam erbij en stelde een proces-verbaal op. Daarin verklaarde de man dat hij het festival aan de saaie kant vond en daarom stond te masturberen. Hij ontkende bovendien dat zijn geslachtsdeel volledig ontbloot was, wat werd tegengesproken door de getuigen. Het Openbaar Ministerie vroeg 4 maanden celstraf.

De advocate van de beklaagde stelde dat haar cliënte twee maanden na de feiten werd gecolloqueerd in Sint-Amandus in Beernem voor een psychiatrische problematiek. Ze vroeg de opschorting van straf, gezien de mentale toestand van de man op het moment van de feiten. De rechtbank ging daar op in. De schuld van de twintiger is dus bewezen, maar hij krijgt geen straf.