Geen Festival aan Zee in 2020 door onenigheid over datum GUS

11 december 2019

08u50 0 De Panne Festival aan Zee is al jaren een traditie in De Panne, maar niet meer in 2020. De gemeente en de organisatie achter het festival vonden geen geschikte datum.

Na vijftien edities van het gratis Festival aan Zee komt een einde aan het tweedaagse evenement op het strand in De Panne. Ook het badfestival, dat traditiegetrouw de donderdag voor het Festival plaatsvond, gaat niet meer door in de kustgemeente. "We vonden geen gepaste datum", zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b).

Jeroen Verdonck van het Festival stuurde al een brief naar zijn medewerkers. "Door een conflict in de activiteitenkalender van de gemeente De Panne is het niet mogelijk om het tweedaagse familiefestival in 2020 te organiseren in de kustgemeente. Ook het Lions BAD Festival voor mensen met een beperking zal niet meer in De Panne plaatsvinden. Het gaat wel op donderdag 28 mei 2020 door op een nieuwe locatie."

Toerismeschepen Cindy Verbrugge (N-VA): "Het contract met de vzw Dranoeter liep ten einde. Tot een nieuwe overeenkomst is het niet gekomen. Het weekend van eind april, wanneer het normaal plaatsvindt, vonden wij niet goed. Het Festival moest eerder in een verlengd weekend dat dichter aanleunt bij het toeristisch seizoen, maar dat strookte niet met de agenda van de vzw Dranoeter. Een alternatief voor het Festival aan Zee hebben we nog niet." (GUS)