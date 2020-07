Geen excuus meer mogelijk: ledschermen tonen in De Panne dat mondmasker verplicht is Leen Belpaeme

28 juli 2020

De Panne Wie via de voornaamste invalswegen naar De Panne en Adinkerke komt, kan er niet naast kijken dat het verplicht is om een mondmasker te dragen.

De gemeente liet in sneltempo zes extra ledschermen plaatsen. Hierop wordt duidelijk gecommuniceerd waar je een mondmasker moet dragen. Ook de drie andere ledschermen krijgen dezelfde communicatie. “Dank aan Klank & Licht uit Veurne en onze eigen diensten om dit zo vlug te realiseren”, stelt schepen Wim Janssens.

Sinds maandag 27 juli om is het verplicht om in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort een mondmasker te dragen. De drie Westkustgemeenten namen samen de beslissing. “Hierbij nemen de lokale besturen de verantwoordelijkheid over van de federale overheid. Het toont de slagkracht van lokale besturen in tegenstelling tot het logge werken van de hogere overheden. Better safe than sorry”, zei burgemeester Bram Degrieck dit weekend al.