Fransman geeft vuistslagen op zeedijk, maar wordt geklist dankzij zijn voetbaltruitje Bart Boterman

09 oktober 2020

13u41 3 De Panne Een 26-jarige Fransman uit Grand-Synthe hangt 10 maanden cel boven het hoofd voor slagen op de Zeedijk in De Panne. Zijn truitje van de Parijse voetbalclub PSG deed hem de das om.

Het slachtoffer was in de nacht van 26 augustus 2019 met zijn vrouw op wandel toen hij aan de praat raakte met de latere dader. Er ontstonden een discussie en duw- en trekwerk en uiteindelijk deelde beklaagde C.V. drie harde vuistslagen uit terwijl het slachtoffer op de grond lag. Een neusbreuk en één tand kwijt waren het gevolg. De dader liep weg, maar werd door de politie gevat dankzij het herkenbare truitje van voetbalclub PSG dat hij droeg.

Op het proces verklaarde C.V. dat het slachtoffer hem éérst aanviel en hij zich verdedigde. De man ging akkoord met een werkstraf, maar aangezien hij over de grens in Frankrijk woont, is het niet zeker of hij die zal krijgen. Vonnis op 13 november.