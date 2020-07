Fransman (69) sterft in wagen na tankbeurt vlak aan Franse grens Bart Boterman

07 juli 2020

14u14 0 De Panne In de Duinhoekstraat in De Panne is dinsdagmorgen rond 10 uur een 69-jarige Fransman overleden in zijn wagen.

De man was gaan tanken in het benzinestation vlak bij de Franse grens, waar ook een tabaksshop en tearoom zijn. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn auto. De ziekenwagen en mug kwamen ter plaatse en voerden reanimaties en beademing uit, maar dat mocht niet baten. De man stierf ter plaatse, bevestigt de lokale politie Westkust. De brandweer plaatste een tent over het lichaam van het slachtoffer, in afwachting van de komst van de wetsdokter en de begrafenisondernemer.