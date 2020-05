Fransen laten zich betrappen op niet-essentiële verplaatsing door ongeval, bestuurder blaast bovendien positief Bart Boterman

12 mei 2020

11u46 10 De Panne In de Veurnekeiweg in Adinkerke lieten vier Fransen zich maandagavond rond 22 uur betrappen op een niet-essentiële verplaatsing nadat ze een ongeval meemaakten.

Daar zijn namelijk werken aan de gang en is slechts een rijstrook berijdbaar. De auto was voorbij de werken gereden maar in de verkeerde richting. Er volgende een ongeval met blikschade. De politie kwam ter plaatse en onderwierp de bestuurder aan een ademtest. Die bleek positief. Voorts konden de vier inzittenden, allen van de Franse nationaliteit, geen goede reden geven waarom ze in De Panne waren. Ze kregen een proces-verbaal voor overtreding van de corona-maatregelen. De bestuurder zal het mogelijk ook nog voor de politierechter moeten uitleggen door zijn alcoholintoxicatie.