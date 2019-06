Fransen betrapt met traangas, pepperspray en mes bij verkeerscontroles Jelle Houwen

21 juni 2019

Drie Fransen moesten zich in drie afzonderlijke dossiers verantwoorden bij de strafrechter in Veurne voor verboden wapenbezit in De Panne. Ze werden telkens bij een verkeerscontrole van de politiezone Westkust betrapt. De 35-jarige A.L. uit Duinkerke had bij een controle op 15 mei vorig jaar een busje traangas bij en betaalde zijn minnelijke schikking van 150 euro niet. De 40-jarige S.D. had bij een controle op 5 september vorig jaar heel wat meer bij. In zijn wagen werd een matrak gevonden, net als een vouwmes en pepperspray. Op dezelfde dag werd ook R.O. (38) uit Grande-Synthe betrapt met een bus traangas van 300ml in zijn heuptas. Sommige van de spullen gelden in België als een verboden wapen maar zijn in Frankrijk vrij verkrijgbaar. Ze riskeren allen 2 maanden cel en tussen 800 en 1.200 euro boete. Vonnissen op 4 juli.