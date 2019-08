Franse fietsdieven blijven in voorhechtenis na beslissing van raadkamer Bart Boterman

27 augustus 2019

14u00 1 De Panne De twee Franse dieven die vermoedelijk verantwoordelijk zijn voor een hele reeks fietsdiefstallen in Adinkerke, blijven minstens een maand langer in de cel. Dat besliste de Veurnse raadkamer dinsdagmorgen. De dieven sloegen toe bij het station en aan Plopsaland en verkochten de fietsen door via het internet.

Na een feit begin augustus kwamen twee Fransmannen in beeld bij de politie. Onder leiding van het parket van Veurne werd een onderzoek opgestart met inlichtingen bij de Franse politie. Uiteindelijk werden de twee dieven gevat op 21 augustus, dankzij een alerte patrouille en bijstand van het Snelle Respons Team van de politie Westkust. Een van de verdachten had een kniptang bij zich. Bij een huiszoeking bleek dat ze al heel wat fietsen hadden gestolen en die via het internet aan de man brachten.

Het gaat om de twee jonge Fransen B.H. (24) en A.R. (20). De raadkamer ging niet in op een vraag voor een eventuele voorlopige invrijheidstelling en handhaafde de aanhouding.