Franse bestuurder ziet auto uitbranden in Oosthoekstraat Bart Boterman

22 september 2019

12u31 3 De Panne De brandweer werd zondagvoormiddag iets over 10 uur opgeroepen voor een autobrand in de Oosthoekstraat tussen De Panne en Veurne. De bestuurder, een jonge Fransman, had de hulpdiensten gebeld, omdat er rook uit zijn motorkap kwam.

Bij aankomst stond het motorcompartiment volledig in lichterlaaie. De brandweer van De Panne en Veurne, die net bezig was met de opendeurdag, hadden het vuur snel onder controle. Ze konden voorkomen dat de wagen volledig opbrandde, maar desalniettemin is de auto compleet vernield. De oorzaak ligt volgens de politie aan een defect in het motorcompartiment. Niemand raakte gewond.