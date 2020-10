Française belandt in de gracht na aanrijding op E40 Bart Boterman

12 oktober 2020

15u19 0 De Panne Langs de E40 in Adinkerke, richting Brussel, is maandagmorgen rond 9 uur een auto in de gracht beland door een botsing.

Volgens de wegpolitie gebeurde de aanrijding tussen twee voertuigen met Franse nummerplaat. Eentje belandde op zijn zijkant in de gracht en de andere kon zich verderop op de pechstrook van de afrit zetten. Er vielen geen gewonden. De bestuurster van de wagen die in de gracht belandde, een Française die bij Sunparks Oostduinkerke werkt, kroop op eigen houtje uit haar voertuig.

Gezien haar smartphone nog verbonden was met een Frans netwerk, belde ze de Franse hulpdiensten. Het duurde een tijdje vooraleer die de Belgische collega’s inlichtten, want pas 10.45 uur waren de wegpolitie en een takeldienst ter plaatse. De vrouw was nog steeds aanwezig bij haar voertuig.