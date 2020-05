Fiscale voordelen voor de handel kost de gemeentekas 200.000 euro Gudrun Steen

15 mei 2020

07u50 6 De Panne Na de invoering van de Pannebon, die nog steeds kan aangekocht worden, heeft de gemeenteraad van De Panne nu een aantal fiscale gunstmaatregelen goedgekeurd.

“We schaffen de terrastaks af alsook de belasting voor de inname van het openbaar domein door handelszaken en go-carts”, overloopt schepen van Financiën Nicolas Luyssen (Het Plan-b). En daar stopt het niet bij. “De uitbaters van de strandcabines en het speelterrein bij het Schatseplein moeten hun concessie dit jaar niet betalen. De belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk hebben we voor vier maanden opschort. De marktkramers moeten een kwart minder belasting betalen. Diezelfde korting kennen we toe op de concessie voor de tennissite L’Armorial en de uitbating van de cafetaria in de sporthal Den Oosthoek. Alles samen kosten die fiscale maatregelen 200.000 euro. Eerder al trokken we 1,1 miljoen euro uit voor het systeem van de Pannebonnen.”