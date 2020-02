Fietsster naar ziekenhuis na aanrijding met auto Bart Boterman

25 februari 2020

15u54 0 De Panne Een fietsster is dinsdagmorgen rond 10 uur met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht na een verkeersongeval in de Zwartenhoekstraat in De Panne.

De fietsster, een vrouw uit De Panne, kwam in aanrijding met een auto en viel hard op de grond. Een ziekenwagen snelde ter plaatse. Hoe het ongeval precies gebeurde, is nog niet geheel duidelijk. Ook de politie was aanwezig voor de vaststellingen.