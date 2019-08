Fietsster komt onder kusttram terecht en is als bij wonder slechts lichtgewond Bart Boterman

01 augustus 2019

14u38 3 De Panne Een 53-jarige fietsster is donderdagmorgen rond 11 uur onder de kusttram terecht gekomen op een overweg in de Kerkstraat in Adinkerke, ter hoogte van Moeder Lambik. Het slachtoffer kwam er als bij wonder slechts met lichte verwondingen vanaf.

“Het slachtoffer reed op het fietspad in de Kerkstraat en zou het Artiestenpad richting het kerkhof indraaien. Daarvoor moest ze de tramsporen oversteken. De vrouw had de aankomende kusttram echter niet gezien. De trambestuurder claxonneerde nog, maar ook dat had het slachtoffer niet gehoord”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de politie Westkust. De vrouw werd van haar fiets gereden en kwam met de helft van haar lichaam onder de kusttram terecht. Ze zat gekneld.

“De brandweer slaagde erin om de vrouw snel te bevrijden van onder het tramstel. Ze heeft als bij wonder slechts lichte verwondingen opgelopen en werd voor verdere controle naar het ziekenhuis overgebracht”, aldus Deburchgraeve. De politie deed nog de vaststellingen ter plaatse en daarna kon de kusttram opnieuw vertrekken. Enkele vertragingen waren wel het gevolg. De reizigers van de kusttram in kwestie waren kort na het incident uitgestapt.

Levensbelang

“We hopen dat het slachtoffer snel herstelt”, reageert Inge Debruyne, woordvoerster van De Lijn. “We willen nogmaals benadrukken dat het van levensbelang is om op te letten bij een overweg. Trams hebben steeds voorrang en kunnen niet onmiddellijk stoppen. In de zomer is de frequentie van de kusttram bovendien hoger en rijdt elke tien minuten een tramstel voorbij”, voegt Debruyne toe.