Extra attractie in C-lodge dit weekend: een gigantisch springkasteel GUS

02 augustus 2019

14u55 33 De Panne Dit weekend kan je in C-lodge in De Panne een opblaasbaar hindernissenparcours van 96 meter bedwingen. Treuzel niet want die extra attractie staat er slechts tot zondagavond.

C-lodge is een pop-up vrijetijdszone op het einde van de Zeedijk in De Panne. Blikvangers zijn een reuzenrad, lasershootingzone en een zomerbar. De organisatie Captain Sport opent er vandaag een extra aantrekkingspunt. “We plaatsten een opblaasbare structuur in een vierkant van maar liefst 96 meter. Binnenin staan er nog een paar springattracties”, zegt Vince Smits. “De hindernissenbaan is in het thema van American Football en Ninja. Ren, rol, spring en dans doorheen het parcours. Kinderen van drie tot achttien jaar zijn tot en met zondag welkom van 11 tot 19 uur. Het kost 7,5 euro per kind, ouders mogen gratis binnen.” De zone C-lodge zelf is elke dag open van 10 tot 22 uur en dat tot en met 15 september.