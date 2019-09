Eerste schooldag in gloednieuwe klas GUS

02 september 2019

De Panne Het was een schooljaar beredderen voor de kinderen van de gemeenteschool De Leerplaneet in Adinkerke maar vandaag maandag mochten ze naar hun nieuwe klas.

“Vrijdagavond vond onze opendeur al plaats”, geeft directeur Bart De Waele mee. “De ouders stonden versteld dat zo’n grote bouwwerken op amper één schooljaar konden uitgevoerd worden. De kinderen op hun beurt waren in de wolken met hun nieuwe klas. Ook de ruimere speelplaats viel in de smaak. De nieuwe vleugel is bijzonder duurzaam door onder meer de zonnepanelen, vloerverwarming en warmterecuperatie. Tussen de klassen zorgen dubbele deuren ervoor dat leerlingen naar elkaar kunnen.” De gemeente liet het hoofdgebouw uit de jaren 1950 afbreken samen met de woning net naast de school. In de nieuwbouw zijn er 7 klaslokalen, een polyvalente zaal en administratieve ruimtes.