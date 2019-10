Eerste Plopsa-hotel bereikt zijn hoogste punt en daar hoort een meiboom bij GUS

08 oktober 2019

18u49 0 De Panne Volgend najaar openen de deuren van het eerste Plopsa-hotel bij Plopsaland in De Panne. Zoals de traditie het wil, werd vandaag dinsdag een meiboom geplaatst omdat het hoogste punt, namelijk 21 meter hoog, van de bouw werd bereikt.

“De meiboom symboliseert voorspoed en vruchtbaarheid voor onze toekomstige gasten”, lacht Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof. “Op een totale oppervlakte van 1,2 hectare bouwen we een hotel met 117 themakamers, een ruim buffetrestaurant met aanpalend een buitenterras, twee bars en drie vergaderzalen voor alles samen 350 personen. We investeren er 20 miljoen euro in en creëren werk voor 50 nieuwe medewerkers. Met dit project zetten we de eerste stappen in de hotelbranche. Het sluit aan bij onze ambitie om uit te groeien tot een all weather meerdaagse bestemming. We richten ons zowel naar de Plopsa-bezoeker als naar bedrijven. Onze zakelijke klanten staan garant voor een kwart van onze omzet.”