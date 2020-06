Eerste ParaPanne-koers, voor mensen met een lichamelijke beperking, is uitgesteld naar mei 2021 Gudrun Steen

22 juni 2020

11u48 0 De Panne De ParaPanne Cycling Days, een nieuwe UCI-wielerwedstrijd voor mensen met een lichamelijke beperking, staan nu gepland op 13 en 14 mei 2021. Door de coronacrisis kon het sportieve evenement niet doorgaan in het hemelvaartweekend.

“De koers kan wachten, onze gezondheid niet”, legt Dirk Blondé van de vzw ParaPanne uit. “Verspreid over twee dagen rekenen we in mei 2021 op een 60-tal deelnemers die in verscheidene categorieën hun parcours rijden. De omloop van ruim 7 kilometer start in De Panne, kronkelt rond de groene long van de kustgemeente en piept even over de grens naar Koksijde. De inschrijvingen starten pas in februari volgend jaar. We kregen al geïnteresseerde reacties uit eigen land, Nederland, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje en zelfs Noorwegen.”

Speciaal voor het evenement is de vzw ParaPanne opgericht. “We willen paratleten en paracyclisten in de kijker zetten”, stelt Luc Schamp. “Het is jammer dat de eerste internationale paracycling UCI-wielerwedstrijd niet kon doorgaan, maar we zijn opgelucht dat er een nieuwe datum is geprikt. Het is onze ambitie om er een jaarlijkse traditie van te maken.”

Meer info vind je hier.