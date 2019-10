Eerste beelden van spectaculairste rollercoaster van Europa: attractie van 15 miljoen euro opent in 2021 in Plopsaland GUS

22 oktober 2019

06u40 98 De Panne Er staat er momenteel alleen eentje in de Verenigde Staten. Tegen de zomer van 2021 heeft ook Plopsaland De Panne een spinning coaster zoals The Time Traveler in Silver Dollar City. 15 miljoen euro investeert Plopsa in deze nieuwe en spectaculaire attractie.

Het wordt een coaster voor durvers weet Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof. Hij ging naar de VS om de attractie uit te testen. “Over een baan van liefst één kilometer lang en 40 tot 50 meter hoog zijn er vijf loopings en word je twee keer gelanceerd. Bovendien draaien de karretjes rond hun eigen as. De coaster zal toegankelijk zijn voor iedereen vanaf 1.30 meter. Attracties hoeven we niet af te breken om dit nieuwe beeldbepalende paradepaardje te kunnen realiseren. Het zal vanuit alle hoeken van het pretpark te zien zijn. We plannen het centraal dus niet aan de kant van de bewoning. De bezoekers zullen onder meer zoeven over de vijver bij het Prinsessiakasteel en de SuperSplash.”

Onderzoek

Het openbare onderzoek is recent gestart en loopt nog tot half november. De plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis in De Panne. “We hebben nog geen contract met een leverancier en ook de naam van de nieuwe attractie is er niet. De voorlopige werktitel is Robospinner”, geeft Van den Kerkhof nog mee. “Het thema zal niets met Studio 100 te maken hebben maar wordt iets futuristisch met robotten of avatars.” Plopsa heeft een budget van vijftien miljoen euro voor zijn nieuwste attractie.

Hotel

Momenteel wordt volop gebouwd aan het eerste Plopsa-hotel in De Panne dat midden volgend jaar klaar moet zijn. Het pretpark vergeet ook zijn jongste bezoekers niet want het openbaar onderzoek voor een indoor Bumba-zone is net afgerond. Daar zullen de kinderen samen met het vriendelijke clowntje een reis rond de wereld maken. Die zone is binnen een paar jaar gepland.