Eenrichtingsverkeer in Zeelaan als test voor de zomer Gudrun Steen

20 mei 2020

14u00 0 De Panne Nu zaterdag en zondag geldt eenmalig eenrichtingsverkeer in een deel van de Zeelaan in De Panne. Dit maakt deel uit van een test voor het coronaveilige circulatieplan deze zomer.

Op 11 en 12 mei gold een parkeerverbod in de Zeelaan, dit weekend wordt een eenrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de Markt tot aan het kruispunt van de Nieuwpoort- en Duinkerkelaan. Nu vrijdag 22 mei is parkeren verboden in de commerciële zone van de Zeelaan. De gemeente zal op een aantal plaatsen op de rijbaan zomerterrassen simuleren en bijkomende fietsenstallingen plaatsen. Tijdens het weekend is parkeren er opnieuw mogelijk.

De gemeente evalueert momenteel verschillende scenario’s die moeten resulteren in een duidelijk circulatieplan voor deze zomer. De ingrepen van dit weekend passen daarin.

De wekelijkse zaterdagmarkt in het centrum van De Panne keert pas op 30 mei terug. Er moet eerst een circulatie- en veiligheidsplan opgemaakt worden. In Adinkerke is dat een dag vroeger, op 29 mei.