Een winterjas op overschot? Hang ze dan aan de kapstok in de Zeelaan GUS

21 november 2019

13u52 0 De Panne Een mooi initiatief van Cindy Ramadanovic (27) uit De Panne die in de Zeelaan 3 BIS tweedehands & handmade runt. Sinds deze morgen staat de voordeur open en mag iedereen zijn winterjas aan de kapstok hangen zodat mensen die het minder goed hebben gratis kunnen genieten van extra warmte op deze koude dagen.

“Als je het beter hebt dan anderen bouw je een langere tafel en geen hoger hek”, formuleert Cindy het. In de Zeelaan 3 runt ze sinds begin dit jaar BIS tweedehands & handmade. Ze verkoopt baby- , kinder- en vrouwenkledij, speelgoed en alles wat je nodig hebt voor de babykamer. “De moeilijkste tijd van het jaar is aangekomen. Vanmorgen vroor het. Sommige mensen moeten kiezen tussen een warme jas kopen of de kerstman laten komen”, schetst Cindy. “Daarom heb ik een kapstok gehangen aan de ingang van mijn zaak. Ik heb zelf enkel jassen gehangen en roep iedereen op om hetzelfde te doen. De mensen die het echt nodig hebben kunnen die gratis komen afhalen. Ook sjaals, handschoenen, dikke truien en alles wat een mens in deze koude kan warm houden is welkom. Zeker tot 22 uur blijft de deur open. Daarna sluit ik want het is niet de bedoeling dat zatlappen hier hun roes uitslapen. Sommige mensen durven of willen niet tonen dat ze in nood zijn vandaar deze kapstok.” BIS tweedehands & handmade is van woens- tot en met zaterdag open van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur.

Cindy is van Brussel afkomstig maar woont al meer dan zeven jaar aan de Westkust. “Ik ben ook bezig met andere, sociale projecten. Zo denk ik aan een babytheek. Dat werkt zoals een bibliotheek maar dan met babyspullen. Concreet is het nog niet maar ik ben het aan het uitwerken. Van zodra ik de nodige steun vind alsook een locatie ga ik ermee aan de slag want de nood is hoog, ook in onze eigen gemeente. Hopelijk kan ik met mijn kapstok al een beetje warmte verspreiden.”