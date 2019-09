Een weekend vol oldtimers en Defenders op en bij het strand van De Panne GUS

11 september 2019

10u36 0 De Panne De tweede editie van De Panne 4 Cars duurt voor het eerst twee dagen. Kom en ontdek zowel oude bolides als avontuurlijke Defenders. Ook kinderen zullen hun hartje ophalen.

Zaterdag tussen 8 en 10 uur kan je genieten van de oude en recente bolides op de Leopold I-Esplanade. Na een uitgebreid ontbijt maken de deelnemers zich op voor een rondrit. Vanaf 16 uur komt het gezelschap terug in De Panne aan. Het hele weekend is er van alles te doen in de village op de Zeedijk, de Esplanade en het strand. Kinderen kunnen met een elektrische Defender op een 4X4 parcours en de echte Defenders tonen hun kwaliteiten in het zand. Het aanbod waarbij tieners zelf achter het stuur van die wagen mogen is volzet. Klaas Van Laeren uit Adinkerke en Xavier Molenaar uit Aalter zijn zelf liefhebbers van Defender en lanceerden vorig jaar De Panne 4 Cars. Rik Vandecasteele en Filip Dequeecker uit De Panne, Ronald Casteleyn uit Koksijde en Bernard Daenens uit Oostduinkerke vervolledigen het organisatieteam. “Op de eerste editie vorig jaar verwelkomden we 95 oldtimers en 45 Defenders. Dit jaar zijn 185 deelnemers ingeschreven zowel oldtimers als Defenders”, blikt Klaas vooruit. De gemeente De Panne investeert 25.000 euro in het evenement. Info: www.dp4c.be.