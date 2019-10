Een mirakel! Op hol geslagen pony Black vier maanden na verdwijning teruggevonden in natuurreservaat Bart Boterman

09 oktober 2019

21u16 808 De Panne Meer dan vier maanden na de verdwijning in natuurreservaat De Westhoek in De Panne is de op hol geslagen pony Black teruggevonden. Uitgemergeld en vol teken. “Een mirakel en nog steeds een mysterie”, zegt manège-uitbater Stefaan Mergaert van De Drie Vijvers in De Panne. Dagenlang werd met man en macht gezocht naar de pony van het Waalse meisje Noémie (14), maar er was geen enkel spoor. Woensdagnamiddag zag een wandelaar de pony staan op een wandelpad.

“Amper te geloven”, zegt manège-uitbater Stefaan Mergaert, die eind mei en begin juni samen met anderen dagenlang zocht naar pony Black. Eigenares Noémie (14) uit Dour was toen aan zee met het gezin en haar pony. Ze vertrokken vanuit manège De Drie Vijvers naar het strand voor een wandeling, maar daar sloeg het dier op hol door een hond. Noémie viel en Black rende het natuurreservaat in, nog met teugels en zadel aan. Zelfs de brandweer, de federale cavalerie, een helikopter en sportvliegtuigje hielpen mee met zoeken.

‘Overleven was onmogelijk’

“We hebben toen het hele natuurreservaat (340 hectare groot, red.) uitgekamd maar vonden geen enkel spoor. Noémie en haar familie zijn toen bedroefd zonder Black naar huis vertrokken. Maandenlang heeft geen enkele wandelaar een paard gezien in het natuurreservaat. Geen teugels, geen zadel, geen hoefafdrukken. Woensdagmiddag belde een wandelaar mij op. Hij kwam Black plots tegen op een wandelpad. Dit kan niet, dacht ik”, aldus Stefaan Mergaert.

“Maar het bleek werkelijk om Black te gaan. Het dier was wat schuw en verwilderd, graatmager en zat vol teken. Maar na een check-up en verzorging bij de dierenarts bleek Black uiteindelijk in goede gezondheid. Een waar mirakel. Ik leef al vijftig jaar tussen de paarden en heb zoiets nog nooit gehoord, laat staan meegemaakt. Het is voor een gedomesticeerde pony onmogelijk om meer dan vier maanden te overleven in een kurkdroog natuurreservaat”, gaat Stefaan verder.

Mysterie blijft

De buren van zijn manège, die zelf een privéstal hebben, zijn Black gaan ophalen. Intussen werd Noémie verwittigd. “Het gezin is in allerijl naar de kust gekomen. Ze bevestigen dat het om Black gaat. Noémie is door het dolle heen.” Het meisje heeft voorlopig nog niet kunnen reageren en brengt op dit moment alles in gereedheid om haar pony mee naar huis te nemen. “En toch geloof ik niet dat Black al die tijd in het natuurreservaat heeft verbleven. We dachten dat de merrie meegenomen was. Is ze later teruggezet? We zullen het nooit weten. Het dier had bovendien geen zadel of hoofdstel meer aan terwijl een paard een zadel zelf heel moeilijk kan afwerpen. Een zadel kan scheuren, maar dan moeten en er verwondingen aan te pas zijn gekomen. Maar de pony heeft geen schrammetje. Het blijft mysterie”, aldus Stefaan Mergaert.