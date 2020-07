Duo verschijnt nog deze maand bij rechter voor gekapseisd bootje met 14 transmigranten voor kust van De Panne Siebe De Voogt

10 juli 2020

12u57 0 De Panne Twee Afghanen verschijnen binnenkort voor de correctionele rechtbank in Brugge voor het Twee Afghanen verschijnen binnenkort voor de correctionele rechtbank in Brugge voor het bootje met transmigranten dat begin dit jaar kapseisde voor de kust van De Panne. Dat heeft de raadkamer vrijdagmorgen beslist. De twee blijven grotendeels ontkennen dat ze mensensmokkelaars zijn.

In totaal probeerden veertien personen op 21 januari de oversteek te maken met een bootje vanaf het strand in De Panne. Zes mensen werden na een zoekactie aangetroffen door de politie, namelijk een Afghaan en vijf Iraniërs. De zoekactie naar de acht anderen, onder wie twee jonge meisjes, werd ’s middags rond 13 uur gestaakt. Vermoedelijk trokken ze terug naar de kampen in Noord-Frankrijk, waar ze vandaan kwamen.

Foto van monument

Niet lang na de melding over het gekapseisde bootje stootte de politie in de buurt van De Panne op een verdachte wagen met Franse nummerplaat. Aan boord zaten twee Afghaanse twintigers uit de buurt van Parijs. Het gerecht meent dat het duo de transmigranten naar De Panne bracht. In de gsm van een van hen werd een foto aangetroffen van een monument in de kustgemeente. De plaats waar de vluchtelingen moesten worden afgezet, zo vermoeden de speurders.

De twee verdachten blijven grotendeels ontkennen dat ze mensensmokkelaars zijn. Eén van de mannen gaf wel toe dat ze de vluchtelingen naar het strand voerden, maar zegt dat het om familieleden ging die ze wilden helpen.

Op 20 juli moeten de twee Afghanen al voor de rechter verschijnen. Ze zitten nog steeds in de gevangenis.