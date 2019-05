Dunekeuntjes willen iedereen op de mountainbike GUS

24 mei 2019

11u09 0 De Panne De mountainbikeclub de Dunekeuntjes van De Panne organiseert op pinkstermaandag 10 juni zijn toertocht. Deelnemers kunnen uit verschillende afstanden kiezen.

De startplaats is het voetbal KRC De Panne in de Veurnestraat. Tussen 7 en 11 uur is inschrijven mogelijk. Er zijn trajecten van 35,50 en 65 kilometer. Onderweg kan je even op adem komen bij het tenniscomplex in Koksijde en de surfschool Shorebreak in Oostduinkerke. Toppers langs het parcours zijn het Calmeynbos in De Panne, het militair domein in Koksijde en de Witte Burg in Oostduinkerke. Er is een pechdienst en nadien kunnen fietsers hun mountainbike afspuiten. Je kan je nu al inschrijven bij voorzitter Dieter Pollet op 0477 61 58 13 of bij één van de andere leden van de Dunekeuntjes.