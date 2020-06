Drukte aan de tabaksshops: Noord-Fransen komen opnieuw massaal hun rookwaren halen in ons land door de lagere prijzen Bart Boterman

15 juni 2020

11u57 0 De Panne De landsgrenzen zijn sinds maandagmorgen opnieuw open en dat is onder meer te merken aan de drukte aan de tabaksshops in Adinkerke bij De Panne. Noord-Fransen komen opnieuw massaal hun tabaks- en rookwaren halen over de grens vanwege de lagere prijzen in ons land. “Het is druk, maar chaos en extreem hamstergedrag merken we gelukkig niet. De Fransen houden zich netjes aan de maatregelen”, zegt de zaakvoerster van Stop & Shop in Adinkerke.



De zogenoemde tobacco’s in Adinkerke openden al op 11 mei, samen met de andere reguliere winkels in ons land, maar toen was er geen kat te bespeuren. Dat ligt natuurlijk aan het feit dat het cliënteel van de tabaksshops nagenoeg volledig uit Noord-Fransen en Britse vrachtwagenchauffeurs bestaat. Sinds maandagmorgen is daar verandering in gekomen door het open stellen van de landsgrenzen. De accijnzenregeling in ons land zorgt immers voor significante lagere tabaksprijzen dan in Frankrijk. De Fransen zijn hun oude gewoontes kennelijk nog niet verleerd. Sommigen gaan buiten met voorraden tot maanden ver.

Tentje opgezet

“Het is druk maar chaos of extreem hamstergedrag merken we gelukkig niet. We hebben dan ook voldoende maatregelen genomen om de overtocht van de Fransen gestructureerd te laten verlopen”, zegt de zaakvoerster van Stop & Shop, die liever anoniem wil blijven. “Er mogen maximaal tien personen tegelijk binnen. Daarom zijn buiten lintjes gespannen om het wachten gestroomlijnd te laten verlopen. Een tent beschermt de wachtende klanten tegen zon en regen. Binnenin de winkel zijn ook lijnen aangebracht alsook plexiglas”, aldus de zaakvoerster van Stop en Shop. “Het was moeilijk om de afgelopen periode te overbruggen maar toch zijn we erin geslaagd alle personeelsleden te behouden en opnieuw in het werk te steken.”