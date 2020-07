Druk weekend verwacht aan de kust. De Panne maakt zijn Zeelaan voor de helft verkeersvrij en richt zijn zaterdagmarkt anders in Gudrun Steen

15 juli 2020

17u57 0 De Panne De gemeente De Panne verwacht een druk verlengd weekend en neemt maatregelen. Van zater- tot en met dinsdag wordt de Zeelaan verkeersvrij gemaakt vanaf het Marktplein richting de zee. De zaterdagmarkt wordt meer verspreid.

“We verwachten een druk weekend, misschien zelfs te druk maar we zijn voorbereid”, laat burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne weten. Vorig weekend kwamen liefst 6500 mensen langs op de zaterdagmarkt. Er waren wachtrijen met om en bij de 300 mensen. Dat wil de gemeente komende zaterdag liever niet zien.

Wie naar de zaterdagmarkt wil moet verplicht een mondmasker dragen Bram Degrieck (Het Plan-b)

“We hebben iets minder kramen verspreid over een ruimere oppervlakte”, legt de burgemeester uit. “Naast het Marktplein zullen ze ook staan in de Kasteelstraat. De mensen kunnen doorlopend in en uit de marktzone. Het dragen van een mondmasker is verplicht zowel voor de bezoekers als voor de verkopers. Op die manier zullen er hopelijk geen wachtrijen meer zijn en kan iedereen veilig genieten van de marktbeleving.”

Verkeersvrije Zeelaan

Nog een extra maatregel is het afsluiten van de Zeelaan vanaf het Marktplein voor het verkeer. “Dat hebben we in onze gemeente nog niet vaak gedaan maar het verkeersarm maken van dit stuk Zeelaan is echt wel nodig willen we alles vlot laten verlopen”, vindt Degrieck. Het verkeer is er van zater- tot en met dinsdag niet toegelaten van 11 tot 23 uur.

Op het strand en de Zeedijk is er volgens de burgemeester plaats genoeg. De gocarts kunnen op een aparte zone aangelegd met houten planken op het strand. Fietsen op de Zeedijk mag maar mocht het echt te druk zijn komend weekend kan de gemeente alsnog een verbod opleggen.

Tot slot zet de gemeente de hele zomer jobstudenten in als coronacoaches. Het komende verlengd weekend zullen er dat tien tot vijftien per dag zijn in de Zeelaan, op de Zeedijk en het strand.