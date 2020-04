Drietal loopt tegen de lamp na fietsdiefstal, vrouw in de cel ter ontnuchtering Bart Boterman

12 april 2020

15u36 0 De Panne Vrijdag liepen drie personen tegen de lamp na een fietsdiefstal in de Nieuwpoortlaan in De Panne, iets voor 17 uur.

Het slachtoffer belde de politie toen hij zag dat zijn fiets werd gestolen door de drie. Het gaat om een man en twee vrouwen, allen dertigers. Het slot werd geforceerd. De politie ging ter plaatse en trof het drietal verderop aan. De man liep met de fiets aan de hand en kreeg een proces-verbaal voor diefstal. Een vrouw gedroeg zich openbaar dronken en werd opgesloten in de politiecel ter ontnuchtering. Ze mocht later beschikken met een pv voor openbare dronkenschap. De andere vrouw werd niets te laste gelegd. De fiets is teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Omdat ze met drie personen samen liepen, volgt mogelijk nog een proces-verbaal voor inbreuken tegen het samenscholingsverbod.