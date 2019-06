Drie borstkankerpatiënten zamelen ruim 15.000 euro in voor Think Pink GUS

22 juni 2019

12u34 0 De Panne Het benefietevenement dat Masha Lejaeghere, Natalie Camelbeke en Annick Arnouts uit De Panne organiseerden voor de vzw Think Pink bracht exact 15.365,15 euro op.

Zowel Masha als Natalie en Annick kregen vorig jaar te horen dat ze borstkanker hadden. Alles gaat goed met de dames nu en daarom wilden ze iets terugdoen. De vzw Think Pink zet zich in voor de strijd tegen borstkanker. Met een namiddag vol activiteiten hebben ze een grote som geld ingezameld. “We willen alle sponsors bedanken”, zegt het trio. “Volvo/Automobilia, Inner Wheel en Horeca De Panne gaven samen 5250 euro. Talrijke handelaars uit de regio De Panne schonken 204 waardebons. We kregen prachtige prijzen om weg te schenken van hostellerie Le Fox (gastronomisch weekend voor twee personen), Faromedia (drie vluchten met de paramotor) en Nautical School (zeiltocht). Uiteraard hebben we die benefiet niet alleen georganiseerd. We zijn de vrijwilligers en standhouders heel erg dankbaar en ook van de gemeente kregen we steun.”