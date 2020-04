Dit zijn de geplande uitkijkpunten in De Panne Gudrun Steen

20 april 2020

13u24 0 De Panne Westtoer en de gemeente De Panne hebben de toekomstbeelden vrijgegeven van twee nieuwe uitkijkpunten. Het ene zal staan bij het strand en het andere in het commerciële centrum. Tegen voorjaar 2022 moeten ze klaar zijn.

Meer dan 60 bureaus hadden zich kandidaat gesteld voor de ontwerpen. Het architectenbureau Studio MOTO samen met het stabiliteitsbureau Mouton wonnen. Het eerste uitkijkpunt zal staan bij het strand en is een betonnen constructie waarvan de ingang op het strand bij springtij overspoeld zal worden door het zeewater. Wanneer je bovenaan op de constructie staat heb je niet alleen een adembenemend zicht op het strand en de zee maar ook op het natuurreservaat De Westhoek. “De eerste ideeën voor dat uitkijkpunt ontstonden al vijf jaar terug. Ik kijk al uit naar de opening in 2022”, zeggen burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) en toerismeschepen Cindy Verbrugge (N-VA). Het uitkijkpunt op het strand is 6 meter hoog gemeten vanaf de ingang op de wandeldijk. De ingang op het strand ligt bijna 2,5 meter lager. Als je van daar aan de klim begint, ga je dus net geen 8,5 meter in de lucht.

Daarnaast komt er nog een tweede uitkijkpunt Vista op het einde van de Marktlaan bij de Houtsaegerduinen. Dat ontmoetingspunt zal vanaf voorjaar 2022 de startplaats vormen voor een wandelpad langs de duinen. Beide uitkijkpunten passen in het project Horizon 2025 van de provincie West-Vlaanderen en Westtoer. De toren bij het strand zal 300.000 euro kosten maar de gemeente krijgt een provinciale subsidie van 225.000 euro. Vista is geraamd op 63.000 euro.