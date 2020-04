Dit jaar geen Champagnewandeling, volgend jaar weer wel op 11, 12 en 13 juni Gudrun Steen

24 april 2020

07u15 0 De Panne De Champagnewandeling in De Panne is een evenement dat telkens heel snel uitverkocht is. Ook voor die van dit jaar waren geen kaarten meer verkrijgbaar. Door de coronacrisis moet Toerisme De Panne het echter van de kalender schrappen.

Maar er is al een nieuwe datum geprikt op 11, 12 en 13 juni 2021. “We geven voorrang aan de mensen die al een ticket hebben voor dit jaar”, legt toerismeschepen Cindy Verbrugge (N-VA) uit. “Ze kunnen hun ticket gebruiken voor hetzelfde tijdstip volgend jaar of ze kunnen beslissen om hun ticket terugbetaald te krijgen. We hebben alle deelnemers al aangeschreven en gevraagd te reageren voor eind mei dit jaar.”