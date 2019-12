Diploma’s techniekacademie zijn uitgereikt, de volgende reeks komt eraan GUS

13 december 2019

11u02 0 De Panne Dertien kinderen van het derde en vierde leerjaar kregen hun diploma nadat ze succesvol de junior techniekacademie hebben afgerond in De Panne. De volgende reeks voor tieners start op 22 januari.

De techniekacademie is een initiatief van de hogeschool Vives met de steun van het gemeentebestuur en de provincie. De reeks voor de junioren is afgerond. Tijdens tien workshops verscherpten de dertien deelnemers in De Panne hun technische kennis. Het diploma was een mooie bekroning.

Er staat al een nieuwe reeks op de planning voor tieners van het vijfde en zesde leerjaar. Die start op 22 januari bij de jeugddienst in De Boare. De reeks bestaat uit elf praktische workshops en een bedrijfsbezoek. Het vindt telkens plaats van 13.30 tot 15.30 uur. Deelnameprijs is 70 euro. Inschrijven kan vanaf morgen zaterdag 14 december via www.techniekacademie-depanne.be.