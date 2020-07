Dieven stelen tien emmers tabak in tabaksshop Bart Boterman

21 juli 2020

12u07 0 De Panne In een tabaksshop in de Duinhoekstraat in De Panne, aan de grensovergang of ‘Perroquet’, zijn maandag rond 18.30 uur tien grote emmers tabak gestolen.

Volgens de politie gingen twee personen naar binnen en maakten ze gebruik van de drukte om de emmers te stelen. Ze wandelden ermee buiten en werden opgewacht door een voertuig dat klaar stond. Er is dus met zekerheid nog een derde dader in het spel. Het gaat om een voertuig met Franse nummerplaat dat opnieuw richting Frankrijk reed. De politie is een onderzoek gestart.