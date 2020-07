Dief dringt binnen in wagen en steelt geld Bart Boterman

16 juli 2020

10u14 0 De Panne In de De Pannelaan in Adinkerke werd in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een auto.

De eigenares deed aangifte bij de politie. De vrouw was haar geparkeerde wagen vergeten te sluiten, met als gevolg dat er vijf euro kleingeld werd gestolen. De spullen in de wagen bleken overhoop gegooid en de dief liet ook een gebruikt mondmasker achter. De politie is een onderzoek gestart op basis van camerabeelden.