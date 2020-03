Dief breekt lockers van zwembaden Plopsaqua en Sunparks open: tientallen gedupeerden Bart Boterman

14u14 0 De Panne Een 31-jarige man riskeert een jaar effectief en 1.200 euro boete voor een hele reeks inbraken in lockers van openbare zwembaden. De man sloeg in september en oktober vorig jaar toe in Plopsaqua in De Panne, maar ging in die periode ook meermaals langs in Sunparks in De Haan en de stedelijke zwembaden van Oostende, Menen en Sint-Pieters-Woluwe. In totaal wordt de man vervolgd voor 12 feiten. Er zijn tientallen gedupeerden.

Op het proces haalde advocaat Thomas Gillis uit naar justitie. Door overmacht werd zijn cliënt immers niet overgebracht vanuit de gevangenis naar de zittingszaal. Er was een probleem met het celtransport. “Elke week is het wel iets met justitie. Hoe kunt u een evenwichtig oordeel vellen als u mijn cliënt niet eens ziet, strafrechter? Mijn cliënt zit al 3,5 maanden in voorhechtenis. Door staking en personeelstekort mag hij maar een uur per dag zijn cel verlaten. Honden worden beter behandeld in dit land”, opende Gillis zijn pleidooi. Hij betwistte niet de tenlasteleggingen waarvoor zijn cliënt werd beticht.

Hoogzwangere vriendin

Het was in Plopsaqua dat Armeniër Roman S. op heterdaad werd betrapt, bij zijn tweede reeks inbraken in de lockers. Dankzij camerabeelden en telefonieonderzoek konden de speurders achterhalen in welke zwembaden de man nog toesloeg. Ook in Oostburg en Grand-Synthe kregen ze de dief over de vloer, al worden die processen respectievelijk in Nederland en Frankrijk gevoerd. “Na 3,5 maand in de cel beseft mijn cliënt dat justitie zwaar tilt aan inbraak en diefstal. Hij heeft spijt van zijn daden. Ik vraag u om de gevorderde celstraf van 1 jaar met uitstel uit te spreken. Zo kan die man voor zijn gezin zorgen. Zijn vriendin is hoogzwanger. Ze wonen hier in Veurne", aldus Gillis. Al verbleven ze wel illegaal in het land.

Gouden ring gestolen

Plopsa NV vroeg een paar honderd euro schadevergoeding. Een vrouw van wie een gouden ring werd gestolen, wil 2.000 euro schadevergoeding. Vonnis op 17 maart.