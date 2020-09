DePanne4Corona is gestart met ruim 200 deelnemende voertuigen Gudrun Steen

20 september 2020

10u16 0 De Panne Vanmorgen startten in De Panne 110 Defenders en 105 oldtimers aan hun rondrit door de regio. De organisatie van DePanne4Cars biedt zo een coronaveilig alternatief. De pitlane sloot daarnet om 10 uur. De kans is groot dat je vandaag pareltjes op vier wielen ziet passeren door de regio.

DePanne4Cars is in De Panne uitgegroeid tot een topevenement met vorig jaar 10.000 bezoekers. De organisatoren moesten dus op zoek naar een alternatief want zoveel volk is in deze coronatijden verboden. “We leggen ons volledig toe op het rijden door onze prachtige provincie”, glimlacht Bernard Daenens. En het initiatief is een schot in de roos. “Er schreven zich 110 Defenders in en 105 oldtimers. Dat zijn er meer dan vorig jaar. De Defenders krijgen een aantal offroadstukken zoals deze voormiddag op het sportpark in Middelkerke en deze namiddag op de terreinen van C-lodge in De Panne. De oldtimers parkeren straks hun wagen op de Zeedijk bij het Canadezenplein. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen die zich niet in een wagen bevindt.”

En blijft dat voor de organisatie rendabel nu alle randanimatie noodgedwongen is geschrapt? “Ja”, onderlijnt Bernard. “We houden het onder controle met het inschrijvingsgeld van 100 euro per wagen. We hebben ook veel minder kosten moeten maken natuurlijk.”

En het is nu al uitkijken naar een, hopelijk, normale versie van DePanne4Cars in het weekend van 11 en 12 september volgend jaar.