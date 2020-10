De uitdaging voor dit weekend. Wie wordt Belgisch kampioen broodpudding maken? Gudrun Steen

01 oktober 2020

09u12 0 De Panne Bij het bezoekerscentrum Duinpanne De Panne gaat het natuurfestival nu zaterdag door. De dertiende editie zal er iets anders uitzien maar de natuur aan den lijve beleven blijft centraal staan. Er is bovendien een smakelijke toets verbonden aan het evenement.

De provincie wil iedereen aan het wandelen krijgen tijdens het natuurfestival zaterdag vanaf 10 uur. Onder de noemer ‘Ollemoale up boane’ zijn er vier belevingsvolle wandellussen uitgestippeld van 4 tot 10 kilometer. Opdrachten onderweg maken het extra leuk. Zo kan je een parcours op blote voeten aanleggen, is er een omloop geschikt voor kindjes in een buggy en kan je tot aan de duinen en het strand stappen. De plannetjes zijn verkrijgbaar in de Duinpanne zelf.

Broodpudding

Net zoals vorig jaar gaat de provincie opnieuw op zoek naar de kampioen van België op vlak van broodpudding maken. Iedereen kan deelnemen behalve professionele bakkers en koks. Haal dat oude brood uit de kast en begin alvast te experimenteren zodat je zaterdag volledig klaar bent om de nieuwe Belgische kampioen broodpudding maken te worden. Inschrijven kan tot morgen vrijdag 2 oktober. Je komt zaterdag vanaf 10 uur langs met de broodpudding. Een jury zal achter gesloten deuren beraadslagen en maakt vanaf 16 uur de winnaar bekend via deze link

