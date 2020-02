De toeristentaks is er nog niet, de ongerustheid erover wel al GUS

13 februari 2020

14u12 0

Oppositieraadslid Bruno Dequeecker (CD&Vplus), zelf actief in de horecasector, roept de meerderheid in De Panne op dringend rond de tafel te zitten over de invoering van de toeristentaks. Dat is een belasting per persoon per nacht.

“Op het ontbijt voor de lokale economie verklaarde de bevoegde schepen Stéphane Buyens (ACT!E) dat de toeristentaks er zeker zal komen”, zegt Bruno. “Politiek gezien kan ik dat enigszins begrijpen als de opbrengst van de nieuwe belasting gebruikt wordt om De Panne te promoten. Anderzijds zijn er nog heel wat aandachtspunten en bezorgdheden. Wat met de logiesverstrekkende bedrijven die zich richten tot het sociaal of semi-sociaal toerisme? Alle prijszettingen met die organisaties zijn al gemaakt, soms zelfs al tot 2023. Een extra taks kan je op die klanten al niet verhalen. Dat gaat dan over onder meer zeeklassen, senioren- en jongerenvakanties of vakanties voor mensen met een beperking. Op 31 maart gaat het nieuwe logiesdecreet van start. Dat betekent dat alle logiesverstrekkende bedrijven dan moeten melden in welke categorie ze actief zijn. Zo krijgt de gemeente een perfect overzicht van het aantal vergunde hotels, bed and breakfasts, vakantiewoningen enzovoort. Maar wat met de aanbieders op platformen zoals AirBnB, Belvilla of Novasol? Een slotvraag die uit dat alles vloeit is uiteraard hoe het zit met het gelijkheidsprincipe. Een nauw overleg is dus meer dan nodig vooraleer die toeristenbelasting er zou komen. Niet elke ondernemer baat een zaak uit waar de klanten niet malen om één of twee euro meer. Enkel advies inwinnen bij de Raad voor Lokale Economie is onvoldoende omdat de logiesverstrekkende ondernemers daar ondervertegenwoordigd zijn.”

Grondig bestuderen

In het verkiezingsprogramma van Het Plan-b, de partij van huidig burgemeester Bram Degrieck, lezen we dat zijn partij pleit voor een toeristentaks van één euro per persoon per nacht. Dat zou voor De Panne 300.000 euro opbrengen. Vandaag klinkt Degrieck voorzichtiger. “We bekijken dat rustig en laten ons juridisch begeleiden.” Schepen van Lokale Economie Stéphane Buyens bevestigt dat de taks er zo goed als zeker zal komen. “We moeten nog alle pistes onderzoeken en in overleg gaan. De kans is groot dat de taks er komt. Hoe, wanneer en aan welk tarief is nog niet duidelijk.”