De pipowagen, waar zieke kinderen rust vinden GUS

06 juli 2019

11u32 0 De Panne Het team van Villa Rozerood in De Panne stelt zijn gloednieuw pipowagen voor. In die gerenoveerde woonwagen kunnen de zieke kinderen die in het zorghotel logeren zich ontspannen. De wagen is de start van de belevingstuin.

Villa Rozerood is een logeeradres waar zieke kinderen en hun gezinnen kunnen ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Er werken zeventien medewerkers aangevuld met een sterk team enthousiaste vrijwilligers. Deze zomer hangt het bordje ‘volzet’ uit. Er zijn zestien zorgkamers. “Binnen hebben we al een snoezelruimte en met onze pipowagen hebben we nu een gelijkaardig concept buiten”, licht Danielle Huse toe. “Er liggen leuke attributen die de zintuigen prikkelen. Het is een plekje dat geborgenheid uitstraalt. Het is door de steun van zoveel sponsors en vrijwilligers dat we dit hebben kunnen realiseren.” Directeur Mohsen Zagheden kijkt al vooruit. “Deze woonwagen is de eerste stap in de creatie van een belevingstuin. We zullen een blotevoetenpad aanleggen met daarlangs zintuigprikkelende tussenstops. Dat kan bijvoorbeeld water zijn, geuren van bloemen of planten of het geluid met belletjes. Het ontwerp moeten we echter nog uittekenen. Dit zijn gewoon losse ideeën. Veel zal afhangen van de giften die we daarvoor kunnen inzamelen. Tegen volgend seizoen hopen we klaar te zijn.”