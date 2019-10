De Pannenaar wil een toegankelijkere Zeelaan GUS

02 oktober 2019

13u52 0 De Panne Zorgenkind Zeelaan De Panne moet voor de meeste inwoners prioritair worden aangepakt. Dat blijkt uit de rondvraag die het gemeentebestuur organiseerde over zijn 21 beleidsdoelstellingen.

Exact 1314 mensen vulden de vragenlijst in over de toekomstaccenten die de nieuwe bewindsploeg naar voor schoof. Om en bij de helft waren Pannenaren. Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) trekt zijn conclusies. “We hebben nu een representatief beeld van wat onze inwoners en tweede verblijvers willen. Dat is in de eerste plaats de aanpak van de gladde en oneffen voetpaden in de Zeelaan. Een betere mobiliteit voor de zwakke weggebruiker en de aanpak van de leegstand vervolledigen de top drie. Het parkeerbeleid scoort ook hoog. Helemaal onderaan het verlanglijstje bengelt het jukeboxmuseum dat gesloten blijft tot er een goede structuur is uitgewerkt.” Het bestuur zal nu alles in een concreet plan gieten met het bijhorende kostenplaatje.