De Panne zet vanaf morgen jobstudenten in als coaches zodat iedereen de juiste looplijn volgt Gudrun Steen

26 juni 2020

18u58 0 De Panne De gemeente De Panne heeft per maand vijftien jobstudenten aangeworven die vanaf morgen te zien zullen zijn in het straatbeeld. Hun missie? De mensen duiden op waar ze wel en niet mogen lopen.

Je kan de coaches herkennen aan hun geel-groene t-shirts. Hun voornaamste taak is erop toezien dat iedereen de aangebrachte looplijnen volgt. Wie daar nood aan heeft, krijgt van hen een Safe Summerfolder met allerlei praktische informatie over de coronamaatregelen. Tot slot zijn ze het aanspreekpunt voor wandelaars en fietsers die met vragen zitten. Ze moeten vooral een positief verhaal vertellen. Naast het houten pad op het strand, het éénrichtingsverkeer in een deel van de Zeelaan en extra sanitair is dat een volgende stap die het gemeentebestuur zet in de hoop dat alles veilig verloopt deze zomer. Alle info kan je hier nalezen.