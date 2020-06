De Panne zet hypermodern wapen in tegen mensensmokkel: infraroodcamera die mensen kan waarnemen tot 5 kilometer ver Bart Boterman

08 juni 2020

18u00 0 De Panne In De Panne is een hypermodern wapen tegen mensensmokkel in gebruik genomen: een reguliere- en infraroodcamera met zoomfunctie tot meer dan vijf kilometer ver. Het apparaat staat op een appartementsgebouw en kijkt uit over de duinen, het strand en de zee. “Zo kunnen we zowel overdag als ‘s nachts alle trafieken zien en ingrijpen, vooraleer transmigranten op zee worden gezet in rubberbootjes”, zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. “Na deze proefperiode is het de bedoeling om, liefst tegen eind dit jaar, andere badplaatsen voorzien van dergelijk systeem. Het kan mensenlevens redden.”

Iedereen herinnert zich allicht het nipt vermeden drama in De Panne in de nacht van 21 januari van dit jaar, bij temperaturen rond het vriespunt. Een gammel bootje met 14 transmigranten, onder wie kinderen, kapseist kort nadat het te water werd gelaten. Alle opvarenden konden zichzelf ternauwernood redden. Mensensmokkelaars brachten het gammele bootje ‘s nachts ongezien tot op het strand via een smal weggetje in de duinen. Helaas is dit voorval geen alleenstaand feit. “De jongste maanden worden meer en meer kleine bootjes of zelfs opblaasbootjes ingezet bij mensensmokkelactiviteiten, om onder de radar te blijven. Het baart ons grote zorgen. Mensensmokkelaars kiezen ’s nachts verlaten stukken duinen en strand uit om de transmigranten op het water te laten richting het Verenigd Koninkrijk”, sprak procureur Frank Demeester, bevoegd voor mensensmokkel, tijdens de persvoorstelling op maandag.

Volledige kustlijn van De Panne in beeld met één camera

“Maar het strand en de duinen permanent bewaken met patrouilles, dat is onhaalbaar en onbetaalbaar. Daarom hebben we gekozen voor dit innovatieve camerasysteem. De camera heeft de volledige kustlijn van De Panne in het vizier, zelfs tot voorbije de Franse grens en delen van Koksijde. Dankzij de infraroodfunctie kunnen ook ‘s nachts warmtebronnen in de duinen, op het strand of op zee erg nauwkeurig worden gedetecteerd. De zoomfunctie is fenomenaal”, aldus gouverneur Carl Decaluwé. De beelden worden automatisch opgeslagen en permanent bekeken in het Real Time Intelligence Center van de lokale politie Westkust (De Panne, Nieuwpoort en Koksijde). “Als er verdachte trafieken worden gedetecteerd, schieten de interventieploegen en het droneteam meteen in actie. Zelfs boten ver in de Noordzee worden haarscherp weergegeven. Aan de infraroodcamera is eigenlijk niet te ontsnappen”, voegt korpschef van de politie Westkust, Nicholas Paelinck, toe.

Cijfers doen noodzaak inzien

Dat dergelijk systeem broodnodig is, bewijzen de cijfers. In Noord-Frankrijk werden enkel in de maand mei liefst 97 effectieve oversteken en pogingen richting het Verenigd Koninkrijk geregistreerd, terwijl dat er in mei vorig jaar ‘nog maar’ 22 waren. Ook zijn tijdens de maand mei nog eens 28 keer spullen gevonden op het strand die wijzen op mensensmokkel. Het gaat dan om rubberbootjes, reddingsvesten of buitenboordmotoren. Het gros van de oversteekpogingen gebeurt dan ook vanuit Noord-Frankrijk, al verleggen mensensmokkelaars meer en meer hun regio naar ons land. Zo zijn sinds het begin van dit jaar al zes pogingen om het kanaal over te steken geregistreerd in de Westkust. Naast het gekapseisde bootje in De Panne zijn namelijk al verschillende voertuigen onderschept met rubberbootjes, reddingsvesten, buitenboordmotoren, roeispanen en jerrycans in Koksijde en De Panne, met arrestaties tot gevolg. Dergelijke spullen om mensen mee te smokkelen zijn ook al teruggevonden op het strand en in de duinen.

30.000 euro

Het nieuwe wapen tegen mensensmokkel kost zo’n 30.000 euro. Daarvan is 20.000 vrijgemaakt door het politiecollege van de politezone Westkust en 10.000 euro door de gouverneur. “Ik voelde mij erg persoonlijk betrokken bij het nipt vermeden drama in mijn gemeente en wil voorkomen dat dit ooit nog voorvalt. Daarom was ik meteen te vinden voor de proefopstelling in De Panne", sprak burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B) van De Panne. “We testen dit systeem intussen uitvoerig en de resultaten zijn veelbelovend. Tegen het einde van het jaar willen we de technologie implementeren in andere kustgemeenten en -steden zoals Nieuwpoort, Blankenberge of Zeebrugge. We hopen ook dat de Britse en Franse autoriteiten op dezelfde kar springen om het vangnet zo groot mogelijk te maken”, voegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé nog toe.

Burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (Open Vld) wees ook op de mogelijkheid om vermiste personen of drenkelingen op te sporen dankzij de nieuwe technologie. Ook de strijd tegen andere criminaliteit, zoals drugstrafiek op zee, zal hiervan de vruchten kunnen plukken, zijn de beleidsmakers het over eens.