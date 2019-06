De Panne zegt samenwerkingsovereenkomst met vzw Gust op GUS

04 juni 2019

16u55 0 De Panne Vroeger burgemeester en huidig oppositieraadslid Ann Vanheste (DAS) richtte de vzw Gust een vijftal jaar terug op om kinderarmoede te bestrijden. De huidige meerderheid zegt nu de overeenkomst met die vzw op. Het gaat op zoek naar een nieuwe locatie voor Kind en Gezin en de voedselbedeling die ook in Het Huis van Gust onderdak vonden.

In het Huis van Gust in de Veurnestraat vinden regelmatig activiteiten plaats voor mensen die het minder goed hebben in de maatschappij. De vzw Gust was een initiatief van Ann Vanheste. “We organiseerden af en toe benefietactiviteiten zodat we gezinnen in armoede een extraatje konden geven. Ik denk maar aan een jaarlijkse uitstap naar Plopsaland, schaatsen tijdens de kerstmarkt of de aankoop van schoolgerief. Het is jammer dat de huidige bewindsploeg initiatieven die wij in de vorige legislatuur hebben opgestart telkens opnieuw afschaft.”

“Ik heb herhaaldelijk contact proberen te leggen met de vzw Gust om tot afspraken te komen”, motiveert burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) de beslissing. “De vzw maakt niet elk jaar een actieplan op en komt zijn jaarlijkse verplichtingen niet na zoals die staan in de statuten. De doelgroep is niet breed genoeg. Bovendien zijn er te veel functies op een te kleine oppervlakte. De baby’s moeten bij manier van spreken gewogen worden naast de ham voor de voedselbedeling. We beëindigen de overeenkomst vanaf oktober dit jaar. Ondertussen zoeken we een nieuwe locatie voor Kind en Gezin en de voedselbedeling. Ook kinderarmoede is een probleem dat we blijven erkennen. Uiteraard blijven we ook de vrijwilligers steunen.” Bij de stemming over het beëindigen van de overeenkomst met de vzw Gust onthielden oppositiepartijen DAS en CD&Vplus zich.