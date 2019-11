De Panne wil jouw mening en doet dat met opvallende campagne GUS

29 november 2019

15u54 0 De Panne ‘Bericht aan alle benidorm bastards in De Panne’ of ‘Weg met De Panne Leeft’; het zijn maar enkele van de slogans die De Panne verspreidt in de hoop dat de inwoners en tweede verblijvers massaal reageren. De gemeente wil namelijk weten hoe er over De Panne wordt gedacht.

“We willen weten hoe mensen denken over het huidige communicatiebeleid en hoe het beter kan”, stelt communicatieschepen Cindy Verbrugge (N-VA). “De publieksbevraging heet ‘Communicatie 2020’ en vind je terug op www.depanne.be/communicatie2020. Tot en met 20 december kan je die invullen. We willen weten welke media er worden gebruikt en hoe de burger zijn informatie wil krijgen. Ook het imago van onze gemeente komt aan bod. Daarnaast kijken we uit naar workshops met specifieke doelgroepen zoals de jeugd, senioren, lokale ondernemers, mensen uit het verenigingsleven en kansengroepen.”

Omdat het invullen van de vragenlijst op de gemeentelijke website om en bij de tien minuten in beslag neemt, koppelt de gemeente er een actie aan waarbij de handel en wandel van De Panne en Adinkerke er wel bij vaart. Er vallen namelijk twintig cadeaucheques te winnen via loting.

“De gegevens die we nu verzamelen zullen we begin volgend jaar in een strategisch communicatiebeleidsplan gieten”, laat Verbrugge weten. “Communicatie en transparantie zijn onze stokpaardjes. Met dit plan willen we de communicatie tussen de diensten en de bevolking versterken.”