De Panne voert voor gemeenteraad een vragenhalfuurtje in voor de inwoners

08 januari 2020

Inspraak was het verkiezingspunt van de meerderheidspartijen en vanaf februari voegt het de daad bij het woord. De inwoners mogen voor de gemeenteraad het woord nemen als ze dat vooraf hebben aangevraagd.

“Het vragenhalfuur is geen debat maar wel een kans die we geven aan onze inwoners om rechtstreeks een vraag te stellen aan het bestuur”, verduidelijkt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “Elke inwoner kan twee keer per jaar een vraag stellen voor de gemeenteraad. Hij of zij moet dat vooraf aanvragen en dan plaatsen we dat op de agenda want dat half uurtje behoort tot de openbare zitting.” De voorwaarden zijn miniem. De vraag moet minimum twee weken voor de gemeenteraad per brief of mail in het Nederlands gestuurd worden naar de algemeen directeur. Schrijf duidelijk aan wie je de vraag wilt stellen. De voorzitter van de gemeenteraad beslist of een vraag al dan niet tijdens het vragenhalfuur besproken wordt. Anonieme, onduidelijke of beledigende vragen kunnen niet. Ook vragen over personen of persoonlijke dossiers zijn niet op hun plaats in dat halfuurtje. En de vraagsteller moet het ook bondig houden. Hij of zij krijgt drie minuten de tijd. Nadien ontvangt de vraagsteller een kort verslagje.

Voor de gemeenteraad van maandag kunnen er geen mondelinge vragen meer gesteld worden. Voor die van 10 februari kan dat wil. Mailen kan naar algemeen.directeur@depanne.be of schrijven naar Zeelaan 21 in De Panne.