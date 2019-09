De Panne verwelkomt eerste Belgisch kampioenschap broodpudding maken GUS

30 september 2019

10u28 0 De Panne Maak je op voor de allereerste editie broodpudding maken in De Panne. Breng nu zaterdag jouw zelfgemaakte broodpudding mee naar het natuurfestival bij het provinciale bezoekerscentrum Duinpanne en waag jouw kans.

Wat zijn de voorwaarden? Je maakt de alcoholvrije broodpudding thuis. Het gebak moet ongeveer 200 gram wegen. Een jury zal alle creaties proeven en quoteren. Om 17 uur weten we wie de Belgisch kampioen is. “Het thema van de twaalfde editie van het natuurfestival is ‘Het is nog ol nie noar de wuppe’. Om het probleem van de voedselverspilling aan te kaarten bedachten we dit kampioenschap”, duidt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Je inschrijven kan zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur.

Het natuurfestival zelf start om 13.30 uur en is gratis. Gezinnen kunnen zappen op een resem workshops. Draai je kinderen zot in de supergekke draaimolen, leef je uit als ridder of jonkvrouw en zet je beste beentje voor tijdens de zakkenrace. Doorlopend zijn er optredens en geleide wandelingen. Bijzonder is de silent disco. Zet de koptelefoon op en kies jouw favoriete muziek.

Check www.west-vlaanderen.be/natuurfestival