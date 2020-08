De Panne versoepelt de mondmaskerplicht vanaf 1 september Gudrun Steen

29 augustus 2020

13u34 4 De Panne In navolging van In navolging van Koksijde versoepelt ook De Panne de mondmaskerplicht vanaf de eerste schooldag.

In de bebouwde kom van De Panne en Adinkerke is het dan niet meer verplicht om het mondmasker te dragen. Ook fietsen mag zonder masker. “Enkel in de Zeelaan in De Panne en op de Dijk in Adinkerke blijven we het mondmasker verplichten”, laat schepen van Lokale Economie Stephane Buyens (ACT!E) weten. “Ook op de zaterdagmarkt blijft het verplicht net zoals in de winkels en horeca volgens de federale richtlijnen.” Eerder al besliste de West-Vlaamse gouverneur samen met de kustburgemeesters om de mondmaskerplicht op de Zeedijk te laten vallen. Je moet wel steeds een mondmasker op zak hebben mocht de sociale afstand niet gerespecteerd kunnen worden.