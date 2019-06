De Panne stelt jongerencoach Wendy voor GUS

18 juni 2019

09u31 0 De Panne Jongeren die niet naar school gaan en zonder werk zitten hebben bij de jeugddienst van De Panne een nieuwe contactpersoon. Wendy Degraeuwe wil als jongerencoach de jeugd terug op het juiste pad zetten.

“Het project Bootcamp startte in 2017 maar miste zijn doel”, stelt jeugdschepen Cindy Verbrugge (N-VA) vast. “Er was een samenwerking met de dienst Lokale Economie maar het accent lag te veel op jongeren aan het werk krijgen. De voorbije paar jaar heeft onze dienst om en bij de 30 mensen begeleid maar slechts 6 zijn doorgestroomd naar een job of school. Daarom willen we nu actiever op zoek naar de jongeren die met iets in de knoop zitten. Door het probleem sneller op te sporen, willen we het ook vlotter oplossen.” Wendy Degraeuwe is de jongerencoach die daarvoor is aangesteld. “Het is een project van de vzw Profo. We richten ons naar mensen van 15 tot 24 jaar die onder de radar van organisaties blijven”, legt Wendy uit. “Ze zijn niet aan het werk als jobstudent en volgen geen opleiding. Door een samenwerking met de secundaire scholen willen we veel sneller bij een mogelijk probleem betrokken worden. Vaak begint het met spijbelen. Voorkomen is altijd beter dan genezen natuurlijk. Ook via sociale media en door letterlijk op straat te wandelen wil ik met de jeugd in contact komen. Hoe we de persoon in kwestie concreet helpen, hangt van de jongere af. We volgen geen vast traject. De één heeft nood aan een goed gesprek, een ander wil liever een praktische workshop. In de eerste plaats is het belangrijk dat iedereen de weg naar de jeugddienst vindt. Van daaruit kunnen we de begeleiding dan verder coördineren. Wederzijds vertrouwen zal het belangrijkste zijn willen we slagen.”

Info: jongerencoach@depanne.be of 0483 50 65 26. Op Facebook kan je zoeken op Jongerencoach De Panne.